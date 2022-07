Segnalato mentre picchia la fidanzata, arrestato 39enne

Cronaca

Rimini

| 16:31 - 26 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Nella notte del 26 luglio 2022 i Carabinieri della Stazione di Rimini Miramare hanno arrestato in flagranza un 39enne straniero nei cui confronti sono emersi indizi tali da ritenerlo in ipotesi d’accusa sospettato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Una segnalazione arrivata al 112 riferiva di una presunta aggressione verbale e fisica in atto nei confronti di una donna.

Giunti sul posto, apprendevano dalla donna di essere stata ingiuriata, aggredita e percossa da parte del convivente indagato nel corso di un litigio scaturito per futili motivi. Già in passato sostiene la donna di aver subito analoghi maltrattamenti e condotte violente. La donna dopo l'aggressione è stata medicata presso il locale Pronto Soccorso e giudicata guaribile in 15 giorni. In attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del GIP di Rimini, la persona sottoposta ad indagini è stata condotta presso la casa circondariale di Rimini.