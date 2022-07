Vespa 50 si scontra con un furgone, gravi traumi per una ragazza

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 16:26 - 26 Luglio 2022

Il luogo dell'incidente, foto Ballante.

Nel primo pomeriggio di oggi 26 luglio, sulla SP 58 nella rotonda con via Gambadoro, in località Santa Maria in Pietrafitta di San Giovanni in Marignano, si è verificato un grave incidente stradale dove ad avere la peggio è stata una giovane ragazza che per le lesioni riportate è stata trasferita con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena.



Dinamica dell'incidente: un furgone percorreva la SP 58 con direzione San Giovanni in Marignano - Tavullia, giunto alla rotonda dell'incrocio con via Gambadoro, in località Santa Maria in Pietrafitta, forse a causa della differenza di altezza dei due mezzi, non si accorgeva che proveniente da via Gambadoro, una ragazza a bordo di una vespa 50, aveva già impegnato la rotonda e quindi la collisione è stata inevitabile. Subito allertati i soccorsi, giungevano sul posto un'ambulanza e un'automedicalizzata che, viste le condizioni della ragazza ferita, allertavano l'elisoccorso da Ravenna che giungeva dopo una ventina di minuti. Intanto sul posto giungeva la pattuglia della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano per i rilievi del sinistro e una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Cattolica che aiutavano a regolare il traffico. Giunti i medici dell'elisoccorso insieme al medico del 118 stabilizzavano la ragazza ferita e successivamente la trasportavano al Bufalini di Cesena.



Amato Ballante