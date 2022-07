Attualità

Rimini

| 16:17 - 26 Luglio 2022

Bollettino Covid 26 luglio 2022.

Nel territorio riminese si registrano 420 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. In terapia intensiva ci sono 5 ricoverati (-1). Nessun decesso in provincia.



In regione si registrano 41 decessi, "una trentina dei quali relativi non a ieri, ma agli ultimi otto giorni" scrive Ausl ER nel bollettino di oggi. I nuovi casi regionali sono 3.889, tasso di positività al 14,5%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 48 (+2), nei reparti Covid scendono a 1.804 (-8).