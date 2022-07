Attualità

Rimini

| 16:17 - 26 Luglio 2022

La foto del lettore.

Un cumulo di veri rotti su via Acqualgna a Rimini. Un lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado: "Sono ancora lì dopo quasi due settimane dallo schianto che ha visto coinvolto un camoin della raccolta vetri. Il mezzo si era rovesciato sul bordo della strada. Da allora non sono stati più raccolti i rifiuti caduti".