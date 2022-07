Al Bano, Bennato, Skiantos e Summer Pride: cosa fare a Rimini fino al 2 agosto

Eventi

Rimini

| 15:26 - 26 Luglio 2022

Uno spettacolo coreografico a Castel Sismondo.

Una nuova settimana all'insegna della musica, della cultura e del sogno e ancora sport, divertimento e tradizioni.



Al via, sabato 30 luglio, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, nella terrazza del Grand Hotel di Rimini con tanti ospiti tra i personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura contemporanea. E proprio nell'ambito del cartellone 'La Terrazza della Dolce Vita", la musica apre il mese di agosto con due miti pop: il concerto gratuito di Al Bano, eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato successi in tutto il mondo, e il concerto di Edoardo Bennato, il cantastorie che da quarant'anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno con il suo Peter Pan Rock 'n' Roll Tour.



Con Peter Pan nei Giardini di Kensington, l'arte visuale, i suoni e le luci ispirate al mito di Peter Pan saranno proiettate il venerdì e il sabato sera e nel week-end di Ferragosto sui muri degli edifici di pregio nella piazza dei sogni, nel centro storico di Rimini per un grande spettacolo di luci, musica e coreografie volanti che trasforma l'outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente. In concomitanza degli spettacoli, il Fellini Museum e il PART Palazzi dell'Arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.



Sempre in centro storico, la musica anni '80 ispirata ai testi di Pier Vittorio Tondelli, riempie la corte degli Agostiniani martedì 26 luglio con il concerto degli Skiantos, la storica band bolognese che si esibisce nell'ambito degli eventi dedicati al grande scrittore di Correggio.



Sabato 31 luglio, il tempio della musica afro per la prima volta sbarca nella spiaggia della Rimini Beach Arena con il Mystica World Festival, mentre sulla spiaggia di Marebello, Radio LatteMiele trasmette da Rimini, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina per tutto il mese di agosto.

Dopo due anni di stop, il Summer Pride torna sabato 30 luglio per sfilare in un clima gioioso lungo il nuovo Parco del Mare, fino al porto canale, dove sul palco nella spiaggia libera di piazzale Boscovich si svolgerà la serata tra interventi ufficiali, musica, spettacoli e DJ set.

Fino alla fine di luglio continuano anche gli appuntamenti del Festival del Mondo Antico, lo storico appuntamento culturale riminese che unisce il passato al presente, l'antico al contemporaneo con archeologi, storici, intellettuali e giornalisti che si dividono tra l'Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città nelle undici conversazioni serali e nelle sei presentazioni di libri all'ora dell'aperitivo; parallelamente, quattro serie di percorsi e di visite guidate tra museo e città permettono di conoscere al meglio la città antica e moderna, mentre le iniziative didattiche del Piccolo Mondo Antico Festival offrono a bambini e ragazzi occasioni di imparare giocando.

Diverse le mostre da non perdere tra cui fino al 4 settembre, il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo "Federico Fellini dietro le quinte" con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall'ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Da sabato 9 luglio, l'attività espositiva temporanea del Fellini Museum prosegue e si integra di nuovi contenuti con la mostra Fellini forbidden, dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film 'Il Casanova'. A Rimini c'è una mostra anche sulla spiaggia, dove si può ammirare La Vita Dolce un'esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume "Rimini di pietra, nuvole e sale".



Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Teatro Galli e percorsi serali in città. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini. Ma tante sono le opportunità di visite guidate serali per trascorrere serate all'insegna dell'arte della cultura e della tradizione.



Continuano i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour e l'apertura delle sedi museali fino alle ore 23.



La Rassegna estiva al Parco degli Artisti continua questa settimana con due appuntamenti musicali e la rassegna Comedy Park con Ruggero De I Timidi. Tra gli appuntamenti in centro storico, all'Arena Francesca da Rimini, martedì 2 agosto un concerto di musica cubana con il gruppo cosmopolita Ruben Rojo y Pennabilli Social Club.



Tra gli eventi e le attività sportive ospitati a Rimini nel corso della settimana, il Master Nazionale di bocce maschile e femminile, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce ai bagni Libra, il Roadshow sport e salute 2022 con Andrea Lucchetta, i tornei benefici di Rimini for Mutoko, fino ai micro-eventi sportivi, di foot volley, teqball, beach volley e beach tennis, aperti a tutti gli amanti dello sport, professionisti e non, con Un mare di Sport.



Sabato 31 luglio secondo appuntamento in nome della salvaguardia delle tradizioni locali, con la Rievocazione della pesca storica: la Tratta, a cui tutti possono partecipare sulla spiaggia al Bagno 68 (zona Lagomaggio) a cura dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus'.







IN EVIDENZA



fino a domenica 31 luglio 2022

Piazzetta Francesca da Rimini e Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Antico/Presente - Festival del Mondo Antico XXIV edizione. Consenso | Con-Senso. Propaganda e potere dall'antichità ad oggi



martedì 26 luglio 2022

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

Quisquilie per gli amici. Gli Skiantos, Pier Vittorio Tondelli e la scena musicale contemporanea

Apertura cassa alla biglietteria della Corte degli Agostiniani di Via Cairoli, la sera del 26 luglio, dalle ore 20. Ore 21 Ingresso a pagamento. Info: 333 3717088 - interno4asscult@gmail.com





29 e 30 luglio; 5 e 6 agosto; dal 12 al 15 agosto 2022

piazza Malatesta - Rimini centro storico

Peter Pan nei Giardini di Kensington

Spettacolo di luci, musica e coreografie volanti

Orario: tutti i venerdì e i sabati dal 29 luglio al 13 agosto, alle 21.30 con replica alle 22.30. Lo spettacolo è replicato anche domenica 14 e lunedì 15 agosto, sempre alle 21.30 e alle 22.30. Ingresso gratuito.



sabato 30 luglio 2022

Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini

Rimini Beach Arena: Mystica World Festival

Orario: dalle ore 17.00. Ingresso gratuito. Info: 335 5645740 www.riminibeacharena.com





sabato 30 luglio 2022

Lungomare Tintori - Rimini Marina Centro

Rimini Summer Pride

Partenza parata ore 18:30 Il ritrovo è al Piazzale Benedetto Croce (Bagni 57-58) dalle ore 17:30. Info: www.summerpride.it



da sabato 30 luglio a mercoledì 10 agosto 2022

Grand Hotel, parco Federico Fellini - Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Orario incontri: ore 18.15 al Grand Hotel. Ingresso gratuito su prenotazione. Prenotare a: congressi@grandhotelrimini.com, oppure al tel. 0541/22122.

Previsti anche eventi "Terrazza Off" e ore 21.00 in Piazzale Fellini



lunedì 1 agosto 2022

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Al Bano in concerto

Ore 21.30 Ingresso gratuito





martedì 2 agosto 2022

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Edoardo Bennato in concerto

Peter Pan Rock 'n' Roll Tour - Estate 2022

Ore 21.30 Ingresso gratuito





Appuntamenti



Dal 5 luglio a fine agosto 2022

Rimini, Corte Agostiniani, via Cairoli 40

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle





martedì 26 luglio 2022

piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro

Youz Rimini 2022





tutti i mercoledì d'estate 2022

Rimini centro storico

Rimini Shopping Night



tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda



da venerdì 29 a domenica 31 luglio 2022

viale Oliveti, via Marconi - Rimini Miramare

Festa della birra e Street Food a Miramare





sabato 30 luglio 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

The Time Machine – con Paolo Croci Vj





domenica 31 luglio 2022

spiaggia di Rimini Bagno 68 (zona Lagomaggio)

Rievocazione della pesca storica: la Tratta





domenica 31 luglio 2022

Parco XXV Aprile, via Galliano, 16 – Rimini

La Vela Illuminata 2022

Rassegna Cinematografica Itinerante

'East is East', di Damien O' Donnell





domenica 31 luglio 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Swingoldream Reunion

Con Sergio Casabianca, Massimo Tagliata, Giuseppe Zanca e Max Ferri.





martedì 2 agosto 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico

SGR Live: Ruben Rojo y Pennabilli Social Club

Ore 21.30 Ingresso libero





martedì 2 agosto 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Comedy Park – Ruggero De I Timidi

Biglietti su liveticket da 15 € e 12€ + diritti prevendita, per informazioni tel. 3351207464. Ore 21:00.



tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com







EVENTI SPORTIVI E ATTIVITA' SPORTIVA ALL'ARIA APERTA

martedì 26 luglio 2022

Rimini, Piazzale Fellini

Roadshow sport e salute 2022

con Andrea Lucchetta

Orario: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

Info: www.sportesalute.eu

dal 30 luglio al 11 agosto 2022

Spiaggia di Rimini, Bagni Libra 63 - 63/A e 63/B - 64 - 65, via Lungomare Di Vittorio 8B

Pallino D'Oro e Master individuale maschile e femminile

Orario: ogni sera dalle 21 alle 24. Info: 338 6104321



fino a sabato 30 luglio 2022

spiaggia e altre sedi – Rimini

Rimini for Mutoko - Giochiamo per l'Africa

Run Rise summer edition e tornei benefici di Beach Tennis, Beach Volley, Foot Volley, Burraco.

Info: 335 1270914 (per info e iscrizione) www.facebook.com/riminiformutoko



mese di agosto 2022

spiaggia di Rimini sud (Bagni compresi tra il 20 e il 150) – Rimini

Un mare di sport



fino al 20 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup





Tutti i martedì dal 7 giugno al 9 agosto 2022

Spiaggia di Rimini Sud, Bagni 54-55

Campionati di FootVolley







MUSEI & MOSTRE



fino al 4 settembre 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

Federico Fellini dietro le quinte negli scatti di Patrizia Mannajuolo

Orario: da martedì a domenica e festivi 10 - 19, mercoledì e venerdì anche dalle 21 alle 23. Info: www.fellinimuseum.it



fino a domenica 6 novembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Fellini Forbidden

Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00; mercoledì e venerdì anche dalle 21 alle 23. Ingresso: 3 € solo per il Palazzo del Fulgor Info: www.fellinimuseum.it







Fino a fine agosto 2022

Spiaggia di Rimini, Bagni 40 - 80 di Rimini sud

La Vita Dolce

2 km di fotografie sulla spiaggia unite da emozioni, nostalgia e ironia







LE MOSTRE DI CARTOON CLUB continuano fino al 31 luglio



Museo della Città (Corridoio piano terra), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Nagasaki Beyond – Mostra fotografica del fotografo di guerra Joe O'Donnell



Museo della Città (Sala delle Teche Piano terra Parte A), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

DIABOLIK/A

Mostra sulle donne che hanno reso famoso Diabolik.

Museo della Città (Sala delle Teche Piano terra Parte B), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Cartoon Club: PIPPO 90. Una vita da svitato

Mostra sull'icona dei fumetti e dell'animazione, Pippo, lo stralunato più amato del fumetto mondiale, compie 90 anni.



Museo della Città (Sala Federico Fellini, piano terra), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Armida Barelli. Niente sarebbe stato possibile senza di lei



eo Art Space, Corso d'Augusto, 217

ABC Disegni e Fumetti: mostra personale di Franco Matticchio







CENTO GIORNI IN FESTA

Ecco alcuni degli eventi che, da giugno a settembre, animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, organizzati dai Comitati turistici.



Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche fino all'11 settembre 2022

Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello

Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 ingresso libero



Tutti i martedì fino al 30 agosto 2022

Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 65) - Rimini Torre Pedrera

Musica in spiaggia

Orario: 21 – 24 Ingresso libero



tutti i sabati fino al 3 settembre 2022

Piazza Pascoli - Rimini Viserba

Musica in piazza Pascoli a Viserba

Ore 21. 30. Ingresso gratuito



Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica fino al 9 settembre 2022

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione al Parco Laureti di Marebello

Orario: dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso libero.







tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

Piazzale Adamello - Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada. Orario: dalle 20 alle 24. Ingresso libero

Tutti i mercoledì fino al 7 settembre 2022

piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera

Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera



Tutti i mercoledì fino al 31 agosto 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra

Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra

Dalle ore 21



Tutti i giovedì fino al 1° settembre 2022

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra

Spettacolo di teatro a Rivazzurra

Orario: dalle ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comturivazzurra



Tutti i venerdì fino al 26 agosto 2022

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba



tutti i sabati e le domeniche fino all'11 settembre 2022

Piazzale Adamello - Rimini Rivabella

Musica a Rivabella

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero.