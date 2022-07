Cronaca

Misano Adriatico

| 15:16 - 26 Luglio 2022

Il luogo dell'incendio.

Nel pomeriggio del 26 luglio, in via Camilluccia di Tavoleto all’altezza del cavalcavia dell'autostrada, s’è sviluppato un incendio di sterpaglie a bordo strada. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi da Pesaro, Cattolica, Rimini insieme ai volontari della Protezione Civile. La strada interessata dalle fiamme è stata chiusa in entrambe le direzioni, traffico rallentato anche lungo l'autostrada dove è intervenuta la Polizia stradale a segnalare la scarsa visibilità dovuta al fumo.