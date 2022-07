Incidente nella notte: la vittima si chiama Erika Mammarella

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 14:53 - 26 Luglio 2022

Erika Mammarella.

Erika Mammarella aveva 35 anni. È morta nella notte tra domenica e lunedì 25 luglio, in un incidente stradale sulla Sp58 a San Giovanni n Marignano. Stava andando verso Tavullia, ma a destinazione non è mai arrivata. La ragazza, quasi sicuramente, stava tornando a casa quando un malore o un colpo di sonno le hanno fatto perdere il controllo dell'utilitaria che in una drammatica carambola è uscita di strada. L'impatto è stato molto violento, la disgrazia è stata scoperta solo 14 ore dopo, per caso dal proprietario di un terreno che costeggia la carreggiata. Secondo le immagini delle telecamere acqusite dagli investigatori, la Fiat Punto sarebbe finita fuori strada verso le 4.30. Sulla tragedia indagano i Carabinieri della Tenenza di Cattolica. La magistratura ha disposto l’autopsia per verificare se la donna sia stata colta da malore mentre era al volante. Nel riminese si piange un'altra giovane vittima, morta in un incidente stradale.