Apple Watch Serie 7 con Vodafone OneNumber: accoppiata vincente

| 08:09 - 28 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Vodafone propone ai propri clienti un’offerta particolarmente interessante che riguarda i nuovi Apple Watch serie 7. Sul sito dell’azienda è infatti possibile acquistare questi smart watch con un minimo anticipo iniziale, per poi saldare l’intera somma ratealmente. Insieme all’acquisto è possibile anche attivare il servizio OneNumber Vodafone, che è particolarmente utile per coloro che possono approfittare di uno smart watch Apple. Vediamo come funziona.



Vodafone OneNumber



Questo servizio è molto semplice nella sua definizione, difficile però da trovare in Italia, fino ad oggi. In sostanza chi attiva OneNumber Vodafone può utilizzare il proprio numero di telefono mobile su più dispositivi contemporaneamente, compresi gli Apple Watch 7. In pratica diventa possibile fare e ricevere chiamate, leggere e inviare messaggi, utilizzare tutte le principali funzioni del telefono senza averlo con sé, utilizzando lo schermo dell’orologio smart di Apple. Una soluzione molto pratica per molte persone, adatta anche ai casi in cui l’iPhone rimane sulla scrivania dell’ufficio, in una tasca o nella borsa mentre si svolgono altre attività.



Perché il numero dell’iPhone sull’Apple Watch



La motivazione per cui il servizio OneNumber Vodafone è molto comodo è la sua praticità. Si può ad esempio lasciare a casa l’iPhone quando si fa un’escursione in montagna o quando si va a correre al parco. Allo stesso modo si può tenere il telefono nella tasca dei pantaloni o della giacca mentre si usano i mezzi pubblici o si cammina tra la gente. Grazie a OneNumber si possono sfruttare tutte le funzionalità dello smartphone, dal fare telefonate all’ascoltare la musica che si preferisce, dall’inviare un messaggio a rispondere a una e-mail. Il tutto dal polso, grazie al comodo schermo touch dell’Apple Watch.



L’offerta Vodafone



Per approfittare dell’offerta è sufficiente andare sul sito Vodafone, dove è possibile scegliere il modello di Apple Watch che si desidera. Questo nuovo smart watch è infatti disponibile in due versioni: Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular 41 mm e l’Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular 45 mm. Vodafone consente di acquistare uno dei due modelli, a scelta, pagandolo in 24 rate mensili, più un piccolo anticipo iniziale. Per il modello più piccolo l’acconto è pari a 89,99 euro, che diventano 99,99 euro per il modello da 45 mm, con rate che in entrambe i casi sono da 16,99 euro ogni mese. Con soli 3 euro al mese è poi possibile attivare Vodafone OneNumber, che consente di associare l’Apple Watch all’iPhone, utilizzando sui due dispositivi il medesimo numero di telefono, per essere sempre connessi e rintracciabili, anche quando il telefono è lontano o non è a portata di mano.



Piani tariffari



Chiaramente l’utilizzo del numero telefonico sull’Apple Watch si effettua condividendo anche lo stesso piano tariffario del telefono. Accedendo alle proposte sopra indicate i piani tariffari ottenibili sono due: Infinito e Infinito Black Edition. In entrambi i casi si hanno minuti, SMS e traffico internet illimitati, a 10 Mbps nel primo caso, con tutta la velocità del sistema 5G nel secondo caso. La combo di rateizzazione dello smartwatch più il piano Infinito costa 31,98 al mese per i primi 24 mesi, solo 24,99 euro al mese per i mesi successivi. Con il piano Infinito Black Edition le somme salgono rispettivamente a 56,89 euro per i primi 24 mesi, per poi diventare 39,99 euro mensili.



Servizi aggiuntivi



Tutti i clienti Vodafone che scelgono un Apple Watch Serie 7 da acquistare a rate e un piano Infinito o Infinito Black partecipano direttamente al Vodafone Club+, un programma fedeltà che permette ai membri del club di godere di particolari sconti e di ottenere offerte dedicate. Chi associa il nuovo Apple Watch 7 al proprio iPhone ha il servizio Apple Fitness+ gratuito per i primi tre mesi, in seguito a 9,99 euro mensili.