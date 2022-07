Raccolta differenziata rifiuti, apre lo sportello Hera a Portoverde

Ambiente

Misano Adriatico

| 12:34 - 26 Luglio 2022

Prosegue la campagna contro l’abbandono dei rifiuti e la regolarizzazione delle posizioni da parte degli utenti. Anche quest’anno, in collaborazione con Hera, il comune di Misano Adriatico ha predisposto l’apertura straordinario di uno sportello per il ritiro dei kit e per la richiesta di informazioni. A partire dal 30 luglio lo sportello sarà aperto il sabato, fino al 1° ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sede del Comitato Cittadino di Portoverde, in Via Calle dei Mercanti 22.



Lo sportello sarà attivo solo per le utenze domestiche, per la distribuzione dei kit di sostituzione ed eventuali sacchi. Per il ritiro di kit da parte di utenti che non risultano in banca dati, le gestioni contrattuali (nuovi utenti, subentri, cessazioni) e per la richiesta delle agevolazioni per l’utilizzo di compostiera e/o pannoloni, occorre rivolgersi allo sportello di Cattolica.