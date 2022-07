Collezionismo autografi: come iniziare

Attualità

Il collezionismo di autografi appassiona le folle da tempo immemore. Vi sono testimonianze che, già nell’antica Roma, Cicerone e l’imperatore Adriano raccogliessero le firme dei personaggi più influenti del loro tempo. È chiaro che lafosse l’unico modo per testimoniare un incontro avvenuto con un personaggio importante prima dell’invenzione dei selfie, che ora popolano il web.Possedere una collezione di autografi è considerato un vero e proprio. Più autografi si possiedono e più è possibile vantarsi di aver incontrato tante persone famose nel corso della propria vita. La passione per il collezionismo autografi è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni: è nato un vero e proprio mercato di compravendita di documenti autografati.È chiaro che ciò non vale per gli autografi postumi di personaggi del passato, perché in questo caso lache di vanto. Il pensiero di avere tra le mani lo stesso documento tenuto in mano da Theodore Roosevelt o da Gino Bartali suscita l’interesse di molti collezionisti.Ma come si inizia a collezionare autografi? È importante, scegliendo ciò che più appassiona la persona che desidera diventare un collezionista. Vi sono svariati settori nei quali è possibile il collezionismo di autografi prospera:È consigliabile approfondire la conoscenza deldi proprio interesse per scoprire curiosità e capire su quali documenti investire i propri soldi. Infatti, sebbene sia molto raro che un collezionista venda la propria sudata collezione, ciò non è escluso: quindi, è chiaro che il collezionismo di autografi rappresenta anche una possibilità di investimento. È bene prendersi il proprio tempo per imparare ada quelli che, invece, tentano di truffare le persone: l’esperienza è la miglior maestra. È importante non sottovalutare un primo periodo di studio del mondo del collezionismo di autografi. ICharta è un punto di riferimento per il collezionismo di autografi in tutta Italia. Nel catalogo è possibile trovare una vasta gamma di documenti autografati, da lettere a biglietti da visita firmati da un ampio ventaglio di personaggi noti. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche!ICharta spicca fra la concorrenza per lae delle spedizioni: queste, infatti, sono tracciabili e perfettamente imballate per evitare il danneggiamento degli articoli. Infine, il marketplace offre la possibilità di effettuare il reso gratuito, se il pezzo non si rivela all’altezza delle aspettative del compratore.