Attualità

Rimini

| 12:16 - 26 Luglio 2022

Cartello Rimini Sud.



Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di questa sera (martedì 26 luglio), alle 6:00 di mercoledì 27 luglio, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Ancona. L'intervento è stato disposto per consentire il ripristino dei danni provocati da un incidente stradale.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Riccione o di Rimini nord.