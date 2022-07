San Giovanni: cinema sotto le stelle all'arena, con i cult della commedia italiana e i film per famiglie

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 11:59 - 26 Luglio 2022

Vittorio Gassman ne L'armata Brancaleone.



Gli eventi di “Estate fuori dal Comune” di San Giovanni in Marignano proseguono con una rassegna cinematografica a cura di pro loco e Toby Dammit, realtà territoriale che si occupa proprio di organizzare questo tipo di rassegne.



Arriva dunque in Arena “Cinema Sotto la Luna”: tutti i mercoledì di agosto saranno proposti titoli dedicati alle famiglie e bambini ad ingresso libero.



Il primo film, il 3 agosto, è il cult di Mario Monicelli "L'armata Brancaleone". Seguirà il 10 il film di animazione Disney "Il Re Leone". Mercoledì 17 agosto "GGG Il grande gigante gentile", mercoledì 24 agosto omaggio a Monica Vitti con il film "Le coppie":



“Si tratta di film adatti a tutti, passati alla storia per il loro valore e speriamo che tante famiglie possano approfittare di questa opportunità – affermano congiuntamente amministrazione comunale e pro loco -. Siamo felici di poter offrire questa rassegna a titolo gratuito e renderla dunque un’occasione per tutti di conoscere tante arti, letteratura, musica, cinema, teatro e poesia. Un ringraziamento alla Regione Emilia Romagna che per il secondo anno sostiene questa iniziativa”.



Tutte le serate avranno inizio alle ore 21 e saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.