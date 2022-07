Misano, spettacolo in pista con il Campionato Italiano Velocità

Sport

Misano Adriatico

| 11:43 - 26 Luglio 2022

Panoramica del circuito di Misano in notturna.



Ancora spettacolo a Misano World Circuit. Nel prossimo weekend appuntamento con il CIV, il Campionato Italiano di Velocità che offrirà anche lo spettacolo della Racing Night col suggestivo show in notturna che rende unico il round Vircos del CIV del 30 e 31 luglio.



Alle gare si aggiungono numerosi eventi.



Sabato 30 luglio anche la musica live, con il concerto dell’Original CRB Band alla MWC Square. Una serata con musica rock, blues, country-rock e un repertorio ispirato ai Creedence Clearwater Revival.



Simulatore Moto Trainer. Nel paddock non mancherà il simulatore di guida Moto Trainer, col quale tutti gli appassionati potranno, dal venerdì alla domenica, avere una fedele rappresentazione delle sensazioni di guida, raggiungendo angoli di inclinazione fino a 60° e migliorando la posizione in sella.



Moto d'Epoca allo stand del Moto Club Paolo Tordi. Lo storico sodalizio sarà presente con un proprio stand nel paddock, esponendo gioielli unici quali: la Honda Endurance Gardner- Doohan (replica di quella in pista alla 8 ore di Suzuka), la Yamaha 350 di Paolo Tordi, l’Aprilia 250 di Marcellino Lucchi, la Mba 125 di Maurizio Vitali, la Gnani 125 di Gabriele Gnani e l’Aprilia 125 di Lorenzo Savadori.



Raduno Moto Club Misano Si terrà nel weekend del round Vircos e prevederà al sabato un tour esterno e la possibilità di assistere alle gare. Alla domenica, ancora tour esterno seguito dal momento clou: la parate in pista dei motociclisti alle 13.00.



Musica e relax all'Area Red Bull All'interno del paddock del CIV ci sarà l'esclusiva area brandizzata con i colori del Toro rosso, nella quale sarà possibile rilassarsi, ascoltare musica oppure ricaricarsi col celebre energy drink.



Info biglietti Venerdì 29 luglio ingresso gratuito, sabato 30 luglio 10 euro, domenica 31 luglio 15 euro. Riduzioni per donne, under 18, disabili e tesserati FMI. Biglietti acquistabili online su ticketone e alle casse in autodromo. Il biglietto sarà nominativo con posto assegnato in tribuna.