Il Massimiliano Rocchetta Quartet inaugura Siege Jazz Festival a Montefiore Conca

| 11:37 - 26 Luglio 2022



Sarà il Massimiliano Rocchetta Quartet ad inaugurare ufficialmente giovedì (28 luglio), nella cornice dell'Arena della Rocca di Montefiore, la prima edizione del Siege Jazz Festival, l'innovativa rassegna per la direzione artistica di Arianna Piermarini e la direzione tecnica di Roberto Amalfitani, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Montefiore Conca e dell'associazione culturale Aktivamente, che durante l'estate porterà la grande musica jazz in Valconca.



Dal 28 luglio al 6 agosto, sul palco del Siege Jazz Festival si alterneranno artisti nazionali e internazionali, che con le loro note renderanno magica e indimenticabile l'atmosfera in uno dei Borghi più belli d'Italia. Sul palco la formazione composta da Massimiliano Rocchetta / pianoforte; Tiziano Negrello /contrabbasso | basso elettrico; Simone La Maida / sax alto con la speciale partecipazione di Dave Weckl alla batteria. Dave Weckl è considerato uno dei batteristi jazz/fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi. Vanta collaborazioni con numerosi artisti, fra i quali George Benson, Chick Corea, Paul Simon, Art Garfunkel, Michel Camilo, Madonna, Mike Stern, Frank Gambale, John Patitucci, Jeff Berlin, Michael Brecker, Diana Ross, Robert Plant, Lee Ritenour, Alan Pasqua, Marco Mendoza, Brandon Fields Group, Oz Noy. “Intelligenze naturali” è il titolo del concerto in scena nell'Arena della Rocca e dell'ultima produzione musicale di Massimiliano Rocchetta.