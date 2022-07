Addio a Don Emilio, il decano dei parroci riminesi

Attualità

Montefiore Conca

| 11:35 - 26 Luglio 2022

Don Emilio Maresi.



Ieri pomeriggio (Lunedì 25 luglio) è scomparso nella Casa del Clero don Emilio Maresi, che ha speso tanti anni del suo ministero presso il Santuario di Montefiore e poi nella parrocchia di Morciano.



Decano della Diocesi di Rimini, il 19 luglio scorso aveva compiuto 96 anni. Nato a Poggio Berni, è entrato in Seminario in prima media. Ha frequentato tutti gli studi nel vecchio Seminario a Rimini, tranne il quarto anno di teologia al regionale di Bologna. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1950 (festa dei santi Pietro e Paolo) per imposizione delle mani del Vescovo Luigi Santa. Anche il fratello Mario è diventato prete, per tanti anni in servizio a Torriana.



Cappellano a Savignano per 13 mesi, a causa di una malattia il Vescovo lo ha mandato a riposare per un mese. In servizio come cappellano a Serravalle (allora quella parrocchia era ancora della diocesi di Rimini), diventa poi parroco a Castelleale per tre anni, e in seguito rettore del Santuario Madonna di Bonora, a Montefiore. “Mi fanno celebrare la Messa, a me, che non sono neanche capace...", si scherniva.



“Molto devoto alla sua Madonna di Montefiore che certamente lo ha protetto in tante vicende drammatiche della sua vita, confidiamo che sarà Lei ad accoglierlo in paradiso”, lo ricorda il Vicario generale, don Maurizio Fabbri.



Il funerale sarà celebrato mercoledì 27 luglio alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Morciano. Lo presiederà il Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi.

La veglia funebre è prevista martedì alle ore 20.30 sempre a Morciano.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Montefiore dove sono già sepolti i genitori e le sorelle.