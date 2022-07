Coriano, tanti visitatori alle tre serate di Birriamo

Attualità

Coriano

26 Luglio 2022

Fiumi di birra e grande affluenza di pubblico a Birriamo, evento organizzato dalla Pro Loco di Coriano, con il patrocinio del comune. A Birriamo si sono incontrati i migliori birrifici, con le loro birre di qualità, la gastronomia del territorio e la musica.

Nella prima serata protagonista il rap e la trap con gli artisti locali, seguiti da un folto pubblico di giovani e giovanissimi. Sabato sera è stato invece il turno della musica rock di Michele Luppi e la sua band, Mr.Pig, che hanno riempito il Parco dei Cerchi. L'ultima serata è stata invece dedicata alla storia della musica dagli anni '30 fino agli anni '80 con il grande show degli HBH band.

”Bellissima festa che sta diventando un punto di riferimento per le birre del territorio e per gli estimatori delle birre di qualità. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato", commenta Fabio Cavola, presidente Pro Loco.



Anna Pazzaglia, assessore al turismo, ringrazia a nome di tutta l'amministrazione "l'associazione Pro Loco e tutti i volontari, l'associazione Pop Maker per la direzione artistica" per aver organizzato "un evento trasversale di condivisione con la birra artigianale come comune denominatore.”

L'appuntamento è per il prossimo 20 e 21 agosto con il Sangiovese Street Festival.