Cartelline personalizzate: dalle proposte con alette a quelle con tasca, tutte le soluzioni di Sprint24

| 07:59 - 27 Luglio 2022

Per far crescere il proprio business e portarlo a essere conosciuto da quante più persone possibili, non si può prescindere dall'utilizzo dei supporti promozionali cartacei. In particolare, in questo ambito la cartellina personalizzata risulta essere un omaggio particolarmente gradito da clienti e dipendenti, in quanto permette di organizzare e tenere in ordine i documenti.



In ottica di promozione aziendale, inoltre, la cartellina risulta molto apprezzata dato che può essere distribuita in diverse tipologie di contesto, come meeting aziendali, convegni, eventi informativi, conferenze stampa e fiere.



Se in queste occasioni risulta difficile rinunciare a questo supporto, esso è altrettanto utile anche per l'attività d'ufficio: permette, infatti, di mantenere ordinati i documenti, di suddividerli in base alle proprie necessità e, poi, di archiviarle in tutta semplicità.



Per tutte queste ragioni questi articoli costituiscono una risorsa ideale per favorire la diffusione del marchio aziendale. Per creare cartelline personalizzate di qualità è possibile rivolgersi a Sprint24, la tipografia online che mette a disposizione un servizio a 360° a costi competitivi, con cui soddisfare al meglio ogni tipo di necessità promozionale.







Come creare cartelline con alette personalizzate con Sprint24

Sprint24: dalle cartelline con tasca a quelle semplici

Sprint24 mette a disposizione un’ampia varietà di portadocumenti, a partire dalle cartelline con alette personalizzate , che si distinguono per lae laSul portale è possibile scegliere tra ben sei template già pronti, in modo da semplificare al massimo il processo decisionale. È possibile, poi, indicare la forma e la dimensione del supporto e ilad incastro - in genere due o tre, a seconda del bisogno.Successivamente, si può poi passare alla scelta della tipologia di carta da utilizzare, ai colori così come alla finitura, optando per supporto plastificato oppure con vernice UV. Una volta terminata questa fase, si può procedere col verificare l'e, in seguito, con la definizione delle quantità e l'ordine vero e proprio.Alla pari della cartellina con alette, anche ilrappresenta una scelta molto apprezzata dagli utenti. Strumento pubblicitario utilissimo, quasi indispensabile per un vasto numero di realtà professionali, consente di tenere in ordine fogli, documenti, brochure, biglietti da visita e appunti. Sprint24 dà la possibilità digià impostati e, per chi dispone di molti fogli, è prevista l'opzione a dorso.Oltre a questo, si può poi optare per il: in entrambi i casi le tasche vengono sagomate e incollate alla cartellina per offrire il massimo supporto. Per chi desidera rendere uniche le proprie cartelline, è prevista la personalizzazione:grafico si potrà ricevere in breve tempo un articolo dall'identità visuale unica e d'impatto.In alternativa alle cartelline con tasca e a quelle con alette, molto utilizzate sono anche le classiche, che aiutano a mantenere in ordine i documenti senza ingombrare eccessivamente.Economiche e leggere, possono essere personalizzate scegliendo fra due template, mentre il modello più funzionale quando si ha la necessità dipresenta degli occhielli e una finestra direttamente nell'intestazione, in modo agevolare le operazioni.Ordinando online con Sprint24 si potranno ricevere direttamente in ufficio, o dove si preferisce, le cartelline personalizzate, approfittando di una, rapida e conveniente. Il servizio clienti, in ogni caso, rimane sempre a disposizione per fornire consigli o qualsiasi tipo di informazione.