Piazza Malatesta di Rimini diventa i giardini di Kensington e celebra il mito di Peter Pan

Eventi

Rimini

| 10:30 - 26 Luglio 2022

Piazza Malatesta.



Piazza Malatesta si trasforma in una piazza dei sogni, ospitando un nuovo spettacolo internazionale dedicato al mito di Peter Pan. Lo spettacolo, proposto e realizzato da Festi Group, trasformerà lo spazio esterno del museo Fellini nei giardini di Kensington, rievocando il mito dell'eterna giovinezza incarnato da Peter Pan. Un live spettacolare con coreografie volanti, proiezioni e acqua. Prima rappresentazione venerdì prossimo (29 luglio) alle 21.30, con replica alle 22.30, replica il giorno successivo agli stessi orari. Altri appuntamenti, sempre doppio spettacolo, previsti venerdì 5 e sabato 6 agosto, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, nonché lunedì 15.



"Abbiamo cercato uno spettacolo unico, site specific, di assoluto valore internazionale per la nuova piazza dedicata a Fellini, al sogno e alla creatività - aveva anticipato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, in una nota pubblicata sul sito del comune di Rimini - e lo abbiamo trovato in questo straordinario spettacolo che caratterizzerà il cartellone degli eventi di Rimini lungo quattro fine settimana estivi, spettacolo doppio a ogni appuntamento. E' una formula non consueta ma in perfetta coerenza con l'unicità di una rappresentazione all'aperto che farà davvero guardare tutti in alto con meraviglia".