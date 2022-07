Gare clandestine di auto e moto nella zona artigianale di Riccione, cittadini esasperati

Cronaca

Riccione

10:00 - 26 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Ancora gare clandestine notturne di velocità, protagoniste auto e moto, nelle strade della zona artigianale di Riccione, in particolar modo su Viale Sangiovese. Lo denuncia Luca Campisi della Lega, portavoce delle proteste dei cittadini. Non è la prima volta che si presenta il problema: nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi dei Carabinieri per bloccare queste corse clandestine che mettono a repentaglio l'incolumità dei partecipanti e creano disagio ai residenti, impossibilitati a riposare serenamente a causa del rumore. Le prove di queste gare, che generalmente iniziano dopo le 22, sono le tracce degli pneumatici lasciate sull'asfalto. Campisi invoca interventi da parte dell'amministrazione comunale, "prima che possa accadere qualcosa di irreparabile", evidenzia.