Sradica le piante dai vasi per gettarle contro le navi al porto canale: denunciato

Cronaca

Rimini

| 08:29 - 26 Luglio 2022

Porto canale di Rimini (foto di repertorio).



Un giovane di nazionalità svizzera è stato denunciato, all'alba di sabato scorso (23 luglio), intento a lanciare piante verso il porto canale di Rimini, dopo averle sradicate dai vasi che si trovano sul Ponte della Resistenza. Una pattuglia della Polizia, impegnata nel controllo del territorio in zona San Giuliano, lo ha colto di sorpresa: il ragazzo, accortosi dell'arrivo delle forze dell'ordine, ha cercato di dissimulare le proprie intenzioni, rimettendo la pianta nella terra del vaso. Nei giorni scorsi si erano già verificati episodi analoghi, così gli agenti hanno effettuato un sopralluogo, trovando una barca ricoperta di terra ed arbusti. Il giovane, che era peraltro privo di documenti, è stato portato in Questura, identificato e denunciato per l'ipotesi di reato di danneggiamento. Ignote le motivazioni del gesto.