Andrea Gnassi, da sindaco di Rimini a possibile nuovo assessore al turismo regionale

| 07:28 - 26 Luglio 2022

L'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi candidato per un ruolo di assessore nella giunta regionale. A lanciare l'indiscrezione, controcorrente rispetto alle ultime voci, è il Corriere Romagna. Il rimpasto all'interno della giunta regionale sarebbe conseguenza delle prossime elezioni amministrative del 25 settembre: rumors indicano Andrea Corsini ed Elly Schelein come possibili candidati al Parlamento. A quel punto Stefano Bonaccini dovrebbe effettuare il rimpasto della sua giunta: come assessore al turismo, al posto di Corsini, subentrerebbe Andrea Gnassi. L'ex primo cittadino riminese inizialmente sembrava destinato a partecipare alla competizione per una poltrona a Roma, ma l'ultima indiscrezione lo vorrebbe dunque attivo in via Aldo Moro con un ruolo di prestigio in giunta regionale.