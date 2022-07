Bellaria, "Ti Canto Mogol" con la San Marino Concert Band e Monia Angeli

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 00:44 - 26 Luglio 2022

Per il terzo appuntamento della rassegna concertistica “ A Casa di Alfredo” che si tiene tutti i mercoledì di luglio e agosto nella magica cornice del Parco del Polo Museale di Casa Panzini in via Pisino 1 a Bellaria Igea Marina, ”, musica da ascoltare, da guardare, da raccontare, sul palco saliranno Monia Angeli e la San Marino Concert Band col progetto “Ti Canto Mogol”.

Una grande orchestra e la voce di Monia Angeli ripercorreranno le più belle canzoni scritte dal più grande poeta della musica italiana, Mogol. I brani indimenticabili del duo storico Mogol – Battisti, ma anche le canzoni scritte per Cocciante, Dalla, Mina, Morandi. La San Marino Concert Band suonerà gli originali arrangiamenti scritti dal direttore Dino Gnassi e Monia Angeli assieme al pianista Stefano Nanni, entrambi attualmente in tour con Mogol, sapranno trasportare il pubblico, fra musica e parole, nel mondo del più grande autore italiano di successi. Si spazierà da “Il mio canto libero” a L’emozione non ha voce”, da “Se stiamo insieme ci sarà un perché” a “Riderà”, da “Anche per te” a “Canzoni stonate”.

Prima del concerto una lettura a cura di Monia Angeli. La rassegna "A casa di Alfredo" è a cura di Ass. Quattro Quarti - aps, rientra in InCosta Festival, è sostenuta dal Comune di Bellaria Igea Marina, gode della collaborazione della Regione Emilia Romagna e di RomagnaBanca.

Direzione artistica: Monia Angeli che presenta tutte le serate. Ingresso libero. Info 3284599812 - bimmusicacademy@gmail.com