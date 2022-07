Trovata auto nel fosso con a bordo una 35enne deceduta, forse un colpo di sonno

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 20:48 - 25 Luglio 2022

Foto Ballante.

Una donna 35enne, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata trovata morta a bordo della sua auto nel fossato. Lunedì pomeriggio, si è accorto dell'incidente il proprietrio del terreno che costeggia la carreggiata che ha avvertito le forze dell’ordine. Sembra che la donna non si sia scontrata con nessun veicolo e pare sia stata vittima di un malore o un colpo di sonno. E' successo in via Tavullia a San Giovanni in Marignano, all'altezza dell'incrocio di via Melareto. Sul posto oltre al personale del 118 i Vigili del Fuoco e i carabinieri per i rilievi di legge. L'incidente, molto probabilmente, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Seguiranno aggiornamenti.