Delirio al ristorante, 45enne si aggira nudo tra i tavoli. Arrestato

| 07:16 - 26 Luglio 2022

Sono intervenuti i carabinieri.

Ha seminato lo scompiglio tra i tavoli del ristorante di un noto stabilimento balneare di Rimini, sul lungomare Tintori, ed è stato arrestato per quattro ipotesi di reato. Sabato scorso (23 luglio) un 45enne tunisino, domiciliato nel modenese, è finito nei guai dopo essersi presentato nel locale in totale stato di alterazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, scalzo, si è anche abbassato i pantaloni, rimanendo nudo dalla cintola in giù, per poi dare in escandescenze contro i Carabinieri intervenuti, sputando loro addosso. Con sé aveva un coltello e uno zaino, con dentro uno smartphone, che era stato rubato mezz'ora prima in spiaggia: da qui le ipotesi di reato, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale, di porto abusivo di armi e di ricettazione. In più l'essersi abbassato i pantaloni gli è costato l'ulteriore imputazione per violenza privata nei confronti del cameriere del locale: il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato, salvo sia compiuto in luoghi abitualmente frequentati da minori, come le scuole.



Ieri (lunedì 25 luglio) il 45enne, assistito d'ufficio dall'avvocato Valentina Baroni, si è presentato davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Ha detto di non ricordarsi di quanto successo nel ristorante, di aver subito il furto delle scarpe in spiaggia e di aver rinvenuto lo zaino e di averlo preso, senza sapere che era stato rubato. Ha inoltre giustificato il suo stato di alterazione con il fatto di aver bevuto sette birre in mattinata. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel modenese, fissando al 24 ottobre la data del processo.