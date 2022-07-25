Calcio, ecco i gironi di Eccellenza, Promozione e Prima categoria

Il CRER ha pubblicato in giornata i gironi dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria.
GIRONE A
BORGO SAN DONNINO
CAMPAGNOLA
CASTELLANA FONTANA
CASTELVETRO CALCIO
CITTADELLA VIS MODENA
COLORNO
FIDENTINA
LA PIEVE NONANTOLA
MODENESE CALCIO
NIBBIANO E VALTIDONE
PICCARDO TRAVERSETOLO
REAL FORMIGINE
ROLO
SASSO MARCONI
VIGNOLESE
VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO
GIRONE B
BENTIVOGLIO CALCIO
CALCIO DEL DUCA GRAMA
CASTENASO CALCIO
CATTOLICA CALCIO 1923
CLASSE
COMACCHIESE 2015
DIEGARO
FUTBALL CAVA RONCO
GRANAMICA
MASI TORELLO VOGHIERA
MEDICINA FOSSATONE
PIETRACUTA
PROGRESSO
RUSSI
S. AGOSTINO
SANPAIMOLA
SAVIGNANESE
TROPICAL CORIANO
VALSANTERNO 2009
VICTOR SAN MARINO
PROMOZIONE GIRONE E
BAKIA CESENATICO
BELLARIA IGEA MARINA 1956
CALCIO FORLIMPOPOLI 1928
CERVIA 1920
DUE EMME 1992
FRATTA TERME
GAMBETTOLA
GRANATA
MELDOLA
MISANO
S. ERMETE 1970
SAMPIERANA
STELLA
TORCONCA CATTOLICA
VERUCCHIO
VIS NOVAFELTRIA CALCIO
PRIMA CATEGRIA GIRONE H
ACCADEMIA MARIGNANESE
ASAR ACCADEMIA CALCIO
BAGNO DI ROMAGNA CALCIO
BELLARIVA VIRTUS
DELFINI RIMINI
FC RONCOFREDDO 2003
GATTEO FC
MONDAINO
MORCIANO CALCIO
PERTICARA
POLISPORTIVA SALA
RICCIONE FC 1926
RUMAGNA
SAN LORENZO
SUPERGA 63
VILLAMARINA