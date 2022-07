Nozze d’oro per coniugi milanesi con Rimini

Turismo

Rimini

| 17:28 - 25 Luglio 2022

Nozze d'oro con Rimini per i coniugi Ermanno Bragonzi e Antonia Franceschini di Milano, che da 50 anni, ogni anno, scelgono la nostra città come meta delle vacanze, rigorosamente all'Hotel Mira di Rivazzurra.



Da quando sono venuti a Rimini la prima volta, cinque decenni fa, ritornano sempre allo stesso albergo, nella stessa camera, allo stesso tavolo e frequentano la stessa spiaggia.

Un amore inossidabile per la terra riminese che hanno tramandato anche alla figlia, che ora, d’estate, li accompagna a sua volta insieme alla famiglia.



Insomma, una fedeltà lunga mezzo secolo che racconta anche la storia balneare della Riviera e della sua lunga tradizione di ospitalità, ben testimoniata dall’Hotel Mira di Rivazzurra, albergo gestito da ormai 3 generazioni dalla famiglia Melucci, dove venerdì 22 luglio l'Assessora comunale Anna Montini ha portato il saluto della città e il riconoscimento riservato ai ‘turisti fedeli’.