Incendio nei pressi della linea adriatica, disagi a treni

Attualità

Emilia Romagna

| 17:08 - 25 Luglio 2022

Un principio di incendio segnalato in prossimità dei binari, tra Bologna e Ozzano dell'Emilia, ha arrecato alcuni disagi, nel primo pomeriggio, sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona. Il traffico, come spiegato da Trenitalia sul suo sito, è stato rallentato intorno alle 15.30 per poi riprendere regolarmente dalle 16.15 dopo l'intervento, sul posto, dei Vigili del Fuoco. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti. A quanto si è appreso, inoltre, sono stati cancellati tre convogli regionali sulla direttrice Bologna-Imola mentre altri tre convogli regionali, sulla stessa direttrice, sono stati parzialmente cancellati.