Coronavirus: il report settimanale della Repubblica di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:41 - 25 Luglio 2022

Bollettino settimanale 18-24 luglio 2022 San Marino.

Nella settimana compresa tra il 18 e il 24 luglio 2022, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha registrato 361 nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, a seguito di 1.600 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 22,56%). Nella stessa settimana sono guarite 352 persone e la media dei ricoverati è pari a 7 (di cui 0 in Terapia intensiva).



Complessivamente, il numero totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 19.619 di cui: 409 positivi attivi (età media 47 anni, 242 femmine e 167 maschi), 118 decessi e 19.092 guarigioni.



Rispetto al precedente aggiornamento del 18 luglio scorso, si segnala purtroppo il decesso di una sammarinese di 88 anni, positiva al virus SARS-CoV-2. Il Comitato Esecutivo, a nome degli operatori dell’ISS e della Segreteria di Stato per la Sanità, esprime sentimenti di vicinanza e cordoglio a familiari, parenti e amici.



Sono 7 le persone attualmente ricoverate in Ospedale, tutte nelle stanze di isolamento e positive al virus SARS-CoV-2. Risultano invece 3 le persone in quarantena domiciliare.

I tamponi totali eseguiti sono 166.866, di cui 34.244 su singole persone. Nel dettaglio si tratta di 157.634 tamponi totali su 30.683 singole persone residenti in territorio e 9.232 tamponi su 3.561 singole persone non residenti.