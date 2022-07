Droga e alcol, 41 patenti ritirate: dodici erano neopatentati

Cronaca

Rimini

| 14:38 - 25 Luglio 2022

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato a supporto della Pubblica Sicurezza per quanto riguarda il contrasto ai comportamenti di guida più pericolosi.

Nei fine settimana del 17 e 24 luglio nel riminese sono stati predisposti mirati servizi di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti, potenziati da ulteriori 12 equipaggi tutti dotati di apparecchiature speciali, come etilometri e precursori, oltre a un camper adibito a laboratorio di analisi mobile.



Le pattuglie hanno fermato e controllato 155 veicoli con altrettanti conducenti dei quali 37 sono risultati positivi all’alcoltest, tra cui 12 neopatentati.



Altri 22 conducenti sono stati sottoposti al controllo del laboratorio di analisi da parte dei medici per verificare l’assunzione di droga. Di questi, 4 sono stati sorpresi alla guida sotto l’effetto di stupefacenti.



Complessivamente sono state 41 le patenti ritirate nell’immediatezza e che verranno sospese con provvedimento della Prefettura di Rimini.



I poliziotti della Stradale riminese hanno rilevato altre 45 infrazioni al Codice della Strada: 20 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 23 per uso del telefono cellulare durante la guida e 2 conducenti sorpresi senza casco ed eccesso di velocità; i punti tagliati dalle patenti sono stati 875.



Con l’ obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi mirati della Polizia Stradale proseguiranno per tutta la stagione estiva anche con operazioni congiunte con le altre forze dell’ordine.