Una serata di Street Basket a Novafeltria: ecco la prima edizione del torneo "Rosso di Sera"

Eventi

Novafeltria

| 14:18 - 25 Luglio 2022

Il playground di Novafeltria.

La società Novafeltria Blizzard, con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Novafeltria, presentano la Prima edizione del torneo di basket 3v3 "Rosso di Sera", che avrà luogo questa sera (25 luglio) presso il "Camporosso" del parco Ivan Graziani a partire dalle ore 20:00.

Si gioca sulla metà campo a un canestro: 8 squadre si sfideranno sul playground del fiume e saranno divise in due gironi con scontri diretti all’italiana per una serata all'insegna dello sport e del basket underground. I ragazzi della zona si sono adoperati per cercar di formare il miglior terzetto alla conquista dell'ambito trofeo, sbizzarrendosi anche con i nomi delle squadre, tutti ispirati all'NBA.



Questi i due gironi:

Novafeltria Conference - Sabbioni Hawks, Sartiano Celtics, Torricella Nets, Lovea Lakers.

Talamello Conference - La Cava Heat, Borgnano Bucks, Campiano Warriors, Ca' Fusino Bulls.



Una serata che sa anche di All Star Game con la famigerata Gara dei Tiri da 3: chi la spunterà? Lo spettacolo è garantito.



I Novafeltria Blizzard invitano tutti gli appassionati e non a seguire il torneo nella bellissima cornice del parco, dove saranno presenti lo stand con la pizza del Bar Suzzi, birra e bibite fresche.



Tutte le info sulla pagina Facebook Novafeltria Blizzard



