Vigili del fuoco senza autoscala efficente: "Uno scandalo"

Attualità

Rimini

| 14:15 - 25 Luglio 2022

Foto di repertorio.

“Tutta la provincia di Rimini senza un’autoscala dei Vigili del Fuoco efficiente”: è la segnalazione del sindacato autonomo provinciale dei vigili del fuoco. In sostituzione è arrivata un’autoscala dalla provincia di Belluno datata 1991. "Il Co.Na.Po. è scandalizzato" dice il segretario provinciale Bruno Rigoni "questa scala che sostituirà per diversi giorni la nostra autoscala è molto meno efficiente e meno veloce da mettere in opera con il rischio di perdere tempo prezioso per il salvataggio delle persone. L’autoscala “sostituta” è più corta di 13 metri rispetto a quella in dotazione al Comando e questo potrebbe significare non riuscire ad arrivare ad esempio ad una finestra di un albergo per evacuare le persone all’interno.

Non è possibile” continua Rigoni “che chi ha disposto l'assegnazione di tale automezzo non abbia considerato che Rimini è in piena stagione estiva, le strutture turistico alberghiere sono al massimo della ricettività possibile. L'ufficio o il dirigente che ha disposto l’invio di una scala del genere in sostituzione dell’unica autoscala presente in provincia anch’essa molto datata, deve tenere conto della moltitudine di persone presenti a Rimini nella stagione estiva, si dovrebbe addirittura iniziare a pensare di avere due autoscale efficienti in questo periodo. Il Co.Na.Po.” continua Rigoni “auspica che nei prossimi giorni chi ha disposto l’invio, trovi una soluzione utile a fronteggiare la gravità della situazione, disponendo l’invio di un’autoscala al pari di quella fuori servizio presente a Rimini o migliore”