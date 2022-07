Sindaco e vicesindaco di Coriano incontrano la ministra Cartabia

Attualità

Coriano

| 13:35 - 25 Luglio 2022

La ministra Cartabia a Coriano di Rimini.

È stata una bella giornata per la comunità Papa Giovanni, la visita della Ministra Cartabia e il pranzo con gli ospiti della casa. Un momento importante per testimoniare alle Istituzioni come il progetto Cec sia una risposta concreta alla riabilitazione dell'essere umano che ha commesso un reato.



Le carceri non sono in grado di mettere in atto percorsi riabilitativi e come spesso accade chi vi entra per estinguere la pena, vi esce con la rabbia e torna a delinquere.

Don Oreste Benzi diceva :"l'uomo non è il suo errore" e da qui Giorgio Pieri ed i volontari hanno dato vita a questo progetto che comprende regole severe nella casa ma consente ad ognuno di guardarsi dentro ed intervenire sui problemi irrisolti della propria infanzia e vita in generale.



Il sindaco Gianluca Ugolini ha consegnato alla Ministra Cartabia una lettera nella quale si evidenzia come la casa Betania, prima casa della Comunità sita a Coriano, sia un esempio virtuoso di come una condizione critica possa diventare una opportunità. Il recupero e l'integrazione di chi ha commesso un reato passa attraverso case come questa.

Per le istituzioni diventa una importante opportunità di collaborazione e i ragazzi, quando inseriti (come ha fatto la Città di Coriano) in progetti di volontariato,diventano una risorsa per la collettività. Chi esce da questi percorsi ha acquisito quelle competenze che gli permettono di inserirsi nel contesto sociale.



Questa la testimonianza di Coriano a pieno sostegno del lavoro svolto dai volontari e dagli educatori della Comunità.