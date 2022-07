Sport

Riccione

| 12:08 - 25 Luglio 2022





Il Tennis Club Riccione ospita in questi giorni una bella tappa del circuito “Joma Junior Tour” Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Nel primo tabellone Under 10 maschile, riservato agli Under 9, 2° turno: Diego Gentile-Tommaso Monti 3-6, 6-1, 11-9, Pietro Galimberti-Tommaso Pilati 6-1, 6-3, Diego Barchi-Gabriele De Vita 6-3, 6-1, Riccardo Arcangeli-Matteo Campana 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile 1° turno tabellone finale: Tommaso Brandano-Davide Capodagli 6-0, 6-2. 2° turno: Alessandro Minguzzi-Massimo Marcolini 6-1, 0-6, 10-4, Enrico Curiazio-Yari Mussoni 6-2, 7-5, Tommaso Buldrini-Andrea Fabbri 6-3, 6-0.

Nell’Under 12 femminile la n.1 è Diletta Sabbioni, n.2 Lavinia Porisini, entrambe del Tc Riccione. 1° turno: Anna Parmeggiani-Beatrice Zamboni 6-0, 6-1. 2° turno: Bianca Solazzi-Edith Valenti 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 femminile guidano le fila la 3.2 Beatrice Bruni Lotti, la 3.3 Agnese Stagni e le 3.4 Chiara Pagliarani e Camilla Fabbri. Primo tabellone, 1° turno: Martina Castellani Mena-Emma Molinari 6-1, 6-1. 2° turno: Maria Vittoria Salvatori-Edith Valenti 6-1, 6-1, Giada Fortini-Gioia Angeli 6-2, 6-2, Laura Gentili-Shaylee Cieri 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 maschile 1° turno tabellone finale: Adriano Calabrese-Thomas Taccini 6-4, 6-4, Lorenzo Baldini-Gabriele Buldrini 6-1, 7-5. 2° turno: Diego Pensalfini-Leonardo Capogrossi 4-6, 7-5, 10-8, Tommaso Buldrini-Sohan Telesca 6-3, 6-3, Gianfilippo De Palma-Leone Maria De Sisto 6-0, 6-2, Emmanuele Bomba-Federico Guerra 6-3, 6-0.

Nel tabellone finale dell’Under 16 maschile n.1 Andrea Bacchini, n.2 Federico Strocchi, entrambi del Tc Riccione. 1° turno: Matteo Maria Colombo-Alessandro Ceccarini 6-0, 6-1.

Nell’Under 16 femminile la giocatrice da battere è Vittoria Muratori (CT Rimini).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.