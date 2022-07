A Verucchio tornano alla Rocca del Sasso le cene medievali

Eventi

Verucchio

| 10:28 - 25 Luglio 2022

La rocca di Verucchio.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto dalle ore 20.30 alla Rocca Malatestiana di Verucchio tornano le cene medievali, con l'organizzazione di Atlantide e della Proloco di Verucchio: tre serate per gli appassionati di rievocazioni storiche e per tutti coloro che vorranno vivere un tuffo nel Medioevo alla Rocca del Sasso.

Nelle tre serate per l'occasione giungeranno a corte le quattro spose dei Malatesta, Francesca, Isotta, Violante e Vittoria. Per queste donne niente è facile ma nulla è impossibile e ogni fine rappresenta un nuovo inizio degno di essere vissuto. La trama si infittisce e la vera storia di queste meravigliose donne sarà svelata durante le serate, fra intrighi, misfatti e bugie.

Il menù della cena medievale prevede come prima portata frictata d’herbette, assaggi de salumi e cacio dei Malatesti e salsa de ciceri, a cui segue la suppa de la donzella cum ciceri. Per secondo coscia de porco de lo pellegrino, cuniculus sapidum de lo infedele, cipolle de lo orto, insalatina de lo campo e panem de Verucchio. Come dolce tozzetti di saccharo e fructa. Il tutto accompagnato da nettare d'uva e fresca acqua di fonte. Su prenotazione è possibile richiedere un menù vegetariano.



Il costo della cena medievale è di € 40 per gli adulti e € 18 per i bambini dai 6 ai 10 anni. Fino ai 5 anni è gratuito (senza posto a sedere).

La cena è solo su prenotazione. Per info e prenotazioni:

Rocca di Verucchio 0541 670280 roccaverucchio@atlantide.net

Ufficio Iat 0541 670222 ufficioiat@prolocoverucchio.it