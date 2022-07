Il ritorno più atteso: le frecce tricolori in arrivo a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:44 - 25 Luglio 2022

Frecce a Bellaria (Ph. Paolo Chiusoli).

L’elicottero HH139A Dimosar dell'Aeronautica Militare e quello da trasporto tattico dell’Esercito Italiano NH-90, un elicottero dell’Arma dei Carabinieri, un aereo KR2S, un Velivolo acrobatico Cap 231 e il biplano leggero acrobatico Pitts Special: questo il ricco menu che tutti gli appassionati e non solo, potranno gustare domenica 31 luglio in occasione dell’attesissimo Bellaria Igea Marina Air Show 2022. Inizio dello spettacolo previsto per le ore 16.30, il cui gran finale sarà l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con i dieci leggendari Aermacchi MB-339PAN che torneranno a solcare i cieli di Bellaria Igea Marina quattro anni dopo la splendida esibizione del giugno 2018.



Baricentro della manifestazione, sarà il porto canale di Bellaria Igea Marina, con piazzale Capitaneria di Porto che accoglierà il quartier generale dell’evento, stand e desk di supporto: per uno spettacolo organizzato in sinergia da Aeroclub di Ancona – promotore dell’evento - , Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu, con Alberto Moretti, ex Comandante delle Frecce Tricolori, nel ruolo di direttore di manifestazione.



Il Bellaria Igea Marina Air Show 2022 di domenica 31 luglio si protrarrà indicativamente sino alle 18.30 / 19.00, ricordando che nella stessa fascia oraria del giorno precedente (sabato 30 luglio) sono in programma le prove dello show: autentico spettacolo nello spettacolo, in cui già sarà possibile ammirare all’opera le Frecce Tricolori, fiore all’occhiello dell’Aeronautica Militare Italiana e considerate da molti la pattuglia acrobatica più prestigiosa a livello internazionale.



“Siamo onorati di poter riabbracciare la nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale, orgoglio italiano nel mondo che Bellaria Igea Marina sente anche un po’ suo - dice il vicesindaco e Assessore al Turismo Bruno Galli. in ragione di un rapporto di affetto che non si è mai interrotto, ma è stato solo sospeso in questi anni per cause di forza maggiore. Il Bellaria Igea Marina Air Show si profila come un evento di punta dell’estate della nostra città ed una delle manifestazione più attese del distretto turistico della Riviera: incastonato nel cuore della stagione estiva, rappresenterà il momento di passaggio ideale tra il mese di luglio e un agosto a cui la nostra città guarda con grande fiducia e ottimismo sotto il profilo turistico. Un grande benvenuto sin da ora, quindi, all’Aeronautica Militare e agli straordinari piloti della nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale”.