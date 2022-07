Barca si capovolge in mare, soccorso un velista a Riccione

Cronaca

Riccione

| 19:54 - 24 Luglio 2022

Una barca a vela si è ribaltata ed un uomo, finito in acqua, è rimasto domenica mattina (24 luglio) in balia del mare. L'uomo comunque, è riuscito a chiamare i soccorsi con il cellulare. Sul posto è intervenuto un battello veloce GC B107. Per fortuna l’incidente è avvenuto a circa 900 metri dalla riva nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare 6 di Riccione, ed ha reso possibile un pronto intervento dei soccorsi che hanno potuto constatare le buone condizioni di salute del velista. Si ricorda a tutti gli utenti del mare, che è attivo il Numero blu gratuito 1530, da utilizzare per la sola segnalazione delle emergenze, mentre, per gli altri dettagli contattare le Capitanerie di Porto Guardia Costiera.