Prendono carburante da un distributore privato di una ditta, denunciati

Cronaca

Riccione

| 19:06 - 24 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Sono entrate, con le loro auto, all'interno dell'area di una azienda edile di Riccione e, dopo aver forzato il lucchetto della pistola erogatrice, hanno iniziato a rifornirsi di carburante dal distributore privato della ditta. Protagoniste della vicenda sette persone sorprese e denunciate, per il loro comportamento, dai Carabinieri di Riccione. Nel corso del fine settimana i militari, impegnati in controlli sempre più intensi per contrastare il fenomeno delle 'Baby Gang' e della microcriminalità. hanno anche presidiato in forze i luoghi di maggiore presenza di giovani, e in due giorni hanno tratto in arresto ed indagato sei persone con l'accusa di rapina aggravata in concorso di collane in oro e telefonino cellulare.