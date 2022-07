Tennis, all'ITF di Gubbio Andrea Picchione è nei quarti

Sport

Repubblica San Marino

| 16:39 - 24 Luglio 2022

Andrea Picchione.

Continua il momento positivo di Andrea Picchione. L’allievo della Galimberti Tennis Academy, a inizio luglio semifinalista nel torneo ITF di Bergamo, ha infatti raggiunto i quarti di finale nel torneo ITF Futures di Gubbio, dotato di 15.000 dollari di montepremi (terra battuta).

Il 24enne aquilano che da anni ormai fa base in Romagna ha esordito superando 6-3 6-3 Davide Galoppini, così da prendersi la rivincita per la sconfitta patita alcune settimane, poi al 2° turno ha eliminato per 6-1 6-2 Marco Miceli, quinta testa di serie, prima di cedere di misura, con il punteggio di 6-1 6-7 (5) 7-6 (3), dopo tre ore di lotta, a Francesco Forti, quarto favorito del seeding.

In doppio piazzamento nei quarti per Picchione e Federico Bertuccioli, altro allievo della Galimberti Tennis Academy a Cattolica: dopo il 6-1 6-3 inflitto a Jacopo Bilardo e Peter Buldorini (wild card), sono stati fermati per 6-7 (3) 6-2 10-5 dallo statunitense Christian Langmo e dal siciliano Luca Potenza.