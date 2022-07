Sport

Rimini

| 16:34 - 24 Luglio 2022

Il tennis giovanile di qualità fa tappa nella Perla Verde. Da sabato e fino al 31 luglio il Tennis Club Riccione ospita infatti una bella tappa del circuito “Joma Junior Tour” Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Vediamo i primi risultati. Nel primo tabellone Under 10 maschile, riservato agli Under 9, 1° turno: Tommaso Monti-Carlos Leone Valentini 6-2, 6-3, Tommaso Pilati-Alessandro Bernabè 7-6, 6-1, Gabriele De Vita-Cesare Ciuffoli 6-4, 6-2.

Nell’Under 12 maschile si parte con il tabellone Nc, i big di quello finale sono nell’ordine Christian Ottaviani, Mattia Pettenati, Lorenzo Ravaglia e Filippo Caminati. Turno di qualificazione Nc: Massimo Marcolini-Giorgio Nardini 6-3, 6-4, Davide Capodagli-Lorenzo Compagnoni 6-1, 6-0, Alessandro Guzinschi-Diego Dina 1-6, 6-3, 10-2, Tommaso Buldrini-Gabriele Gabellini 2-6, 6-1, 10-4.

Nell’Under 12 femminile la n.1 è Diletta Sabbioni, n.2 Lavinia Porisini, entrambe del Tc Riccione. 1° turno: Anna Parmeggiani-Beatrice Zamboni 6-0, 6-1. 2° turno: Bianca Solazzi-Edith Valenti 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 femminile guidano le fila la 3.2 Beatrice Bruni Lotti, la 3.3 Agnese Stagni e le 3.4 Chiara Pagliarani e Camilla Fabbri. Primo tabellone, 1° turno: Maria Vittoria Salvatori-Viola Amati 6-1, 6-2, Martina Castellani Mena-Emma Molinari 6-1, 6-1, Gioia Angeli-Lucia Pierluigi 3-6, 6-3, 10-6.

Nell’Under 14 maschile primo tabellone per gli Nc, nel secondo tabellone teste di serie per Francesco Muratori, Andrea Monti e Diego Orlando. I big del tabellone finale sono i 3.4 Beniamino Savini ed Andrea Modenese ed i 3.5 Gabriele Sgroi, Maximo Alejandro Loreto Martinez ed Enea Vinetti. Turno di qualificazione Nc: Tommaso Buldrini-Andrea Franceschi 6-0, 6-0, Lorenzo Baldini-Davide Rocchetta 7-5, 7-6, Thomas Taccini-Nicolò Fabbri 6-0, 6-2.

Nel tabellone finale dell’Under 16 maschile n.1 Andrea Bacchini, n.2 Federico Strocchi, entrambi del Tc Riccione. 1° turno: Matteo Maria Colombo-Alessandro Ceccarini 6-0, 6-1.

Nell’Under 16 femminile la giocatrice da battere è Vittoria Muratori (CT Rimini).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.