Covid Rimini: calo delle positività e delle terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:09 - 24 Luglio 2022

Bollettino Covid 24 luglio 2022.

Nel territorio riminese si registrano 383 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. In terapia intensiva si registra un calo a 6 ricoverati (-2), nessun decesso nel nostro territorio.



Questa settimana i casi sono calati in maniera più evidente: sono stati 3905, sette giorni fa erano 5053 contagi, quattordici giorni fa 5118.



In regione un solo decesso (donna di 83 a Parma) mentre i nuovi casi sono 4432, tasso di positività al 29,5%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 47 (-3), nei reparti Covid salgono a 1.753 (+10).