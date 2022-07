Contagi Covid in crescita: San Marino potenzia servizio tamponi

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:19 - 24 Luglio 2022

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha aumentato le giornate di effettuazione dei tamponi per la ricerca del virus SARS-CoV-2, estendendo anche a tutti i sabati, l’esecuzione dei test.



Si tratta di una disposizione del Comitato Esecutivo dell’ISS, che fa seguito alle richieste pervenute da parte del Gruppo per le Emergenze, di potenziare l’organizzazione relativa all’esecuzione e refertazione dei tamponi.



In vigore già dal 16 luglio scorso, l’estensione delle giornate di esecuzione dei tamponi anche al sabato, resterà attiva fino al 14 agosto.



I tamponi potranno essere effettuati quindi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30 al livello -4 del parcheggio multipiano dell’Ospedale di Stato (drive through).



Per accedere al servizio tamponi in caso di sospetta positività o a conclusione del periodo di isolamento, è necessario essersi prenotati rivolgendosi al Covid Team (chiamando lo 0549 994144 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00) oppure alla COT (chiamando lo 0549 981981 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00).