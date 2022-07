Turisti derubati in spiaggia a Rimini mentre fanno il bagno, arrestato

Cronaca

14:21 - 24 Luglio 2022

Vengono derubati sulla spiaggia di Rimini mentre fanno il bagno ma riescono a fermare uno dei ladri e a farlo arrestare dalla Polizia di Stato. I fatti risalgono alla prima mattinata quando un gruppo di giovani turisti, dopo aver trascorso la notte presso un locale di Marina Centro, decide di fare un tuffo in mare. Accortosi di due persone intente a rovistare tra gli indumenti lasciati su un lettino sull'arenile, il gruppo esce dall'acqua e, allertata la Polizia, si lancia all'inseguimento dei due presunti ladri che si erano impossessati di alcuni oggetti riuscendo, con uno dei turisti a bloccarne uno nonostante la sua reazione violenta a calci e pugni. Fermato è stato arrestato dagli agenti della Polizia, intervenuti sul posto, con l'accusa di rapina impropria ed è stato condotto in carcere in attesa di udienza di convalida. Sempre a Rimini, intorno alle 3 sul Lungomare Tintori, la Polizia di Stato - allertata da un cittadino - ha fermato un giovane intento a frugare in una macchina parcheggiata dopo avere forzato un finestrino. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. Accompagnato in Questura, è in attesa del giudizio direttissimo che si terrà domani presso il Tribunale di Rimini.