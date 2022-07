Auto si ribalta allo svincolo di Sarsina su E45, due feriti

Cronaca

Bagno di Romagna

| 13:14 - 24 Luglio 2022

La superstrada è stata chiusa dalla Polizia Stradale.

Incidente stradale, nella notte, lungo la E45. Intorno alle 3.30 una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna, è intervenuta all'altezza dello svincolo di Sarsina, insieme al personale sanitario per soccorrere due persone rimaste ferite a seguito del ribaltamento della loro macchina. La superstrada è stata chiusa dalla Polizia Stradale per permettere le operazioni di soccorso. In mattinata a Rimini, intorno alle 8.20, si è invece registrato un incidente, su via Pascoli, in cui un'auto si è scontrata con una bicicletta. Ad avere la peggio, nel sinistro, un 63enne in sella alla due ruote soccorso dal 118 arrivato sul posto con una autoambulanza e un'auto medica. L'uomo - vise le sue condizioni - è stato condotto con l'elisoccorso, giunto da Ravenna, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.