Lo sport sammarinese piange Domenico Bruschi

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese piange la scomparsa all’età di 85 anni di Domenico Bruschi, presidente del Cons dal 1981 al 1988. Fu lui a volere fortemente l’istituzione dei Giochi dei Piccoli Stati, da lui inaugurati proprio a San Marino nel 1985.

Bruschi è stato anche il primo a diffondere a San Marino la cultura aeronautica nell’ambito dell’aeromodellismo e uno dei soci fondatori della Federazione Sammarinese Cronometristi, che ha in seguito guidato.



La sua eredità sportiva e morale è un patrimonio per l’intero movimento sportivo biancazzurro, a cui si aggiunge un ricordo tangibile. Nel 2018, nel corso della serata di premiazioni Sportinsieme Awards, Bruschi si era reso protagonista di un gesto molto significativo e toccante donando al Museo dello Sport e dell’Olimpismo, per tramite dell’attuale presidente Giardi, il collare al Merito Sportivo ricevuto nel 1987 dall’allora presidente del Cio Juan Antonio Samaranch.



Sempre nel 2018 Bruschi, più volte campione europeo di aeromodellismo, era stato inserito nella "Hall of Fame" della Ama (Academy of Model Aeronautics), della quale pochissimi europei sono divenuti membri.



Il Comitato Esecutivo del Cons, nell’esprimere a Bruschi profonda gratitudine per il fattivo contributo dato allo sviluppo del movimento sportivo sammarinese, rivolge i più sentiti sentimenti di cordoglio alla famiglia.