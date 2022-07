Rimini, scoperto mentre ruba in un’Audi A3 parcheggiata: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:19 - 24 Luglio 2022

I fatti su lungomare Tintori.

Avvista un ladro intento a rubare in una vettura e avvisa la polizia in servizio su lungomare Tintori che lo raggiungono e lo arrestano. E’ accaduto questa notte, attorno alle 3. E’ stato un passante ad allertare le forze dell’ordine. A finire nei guai un giovane che, dopo aver guardato all’interno di una Audi A3 regolarmente parcheggiata, ne ha forzato il finestrino entrandoci. Una volta sorpreso dai poliziotti mentre era ancora all’interno dell’abitacolo intento a frugare nel portaoggetti, è stato bloccato e tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato. Accompagnato in Questura, è in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata di domani 25 luglio.