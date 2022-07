Lettori: Ztl da incubo, auto e scooter sfrecciano tra i turisti

Attualità

Rimini

| 12:07 - 24 Luglio 2022

Un lettore ci ha scritto per segnalarci un problema: "Salve, segnalo la situazione di gravità che interessa via Antonia De Barignano, a Rimini. In aggiunta alle ripetute violazioni del transito che avvengono di giorno in quella che dovrebbe essere una Ztl, con auto e scooter che sfrecciano spesso contromano nella strada di ghiaia sollevando una nube di polvere soffocante, si aggiunge ora il transito notturno di scooter che passano fino a tarda notte ad alta velocità, fino a mezzanotte e oltre. Sempre anche contromano. Data poi la mancanza di illuminazione, ieri sera una famiglia di turisti con bambini si è dovuta gettare contro le mura per non essere investita, mentre io in bicicletta ho dovuto scansarmi all'ultimo momento. Questa situazione è ormai fuori controllo e l'impunità di cui godono i trasgressori sta diventando istigazione ad imitarli, visto che questa, compresa Porta Montanara e piazza Mazzini, sembra terra di nessuno.