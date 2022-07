Cronaca

Rimini

| 11:12 - 24 Luglio 2022

Trasportato in elisoccorso a Cesena.

Scontro tra un’auto e una bici questa mattina, domenica 24 luglio a Rimini, in via Pascoli. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 e 30. Ad avere la peggio è stato un 63enne che è rovinato violentemente sull’asfalto. Una volta sul posto, i soccorsi del 118 hanno stabilizzato il ferito e hanno convenuto, data la gravità delle condizioni, il trasporto in elisoccorso al “Bufalini” di Cesena. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.