Rimini Calcio, come si stanno muovendo le rivali del girone B

| 07:11 - 31 Luglio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).



di Riccardo Giannini



In attesa dell'ufficialità, si può affermare che, salvo sorprese, il Rimini parteciperà al girone B. Come già evidenziato in un precedente editoriale, la maggior parte delle squadre destinate a prendere parte a questo girone si stanno concentrando sull'acquisto di under.



Fare previsioni al 31 luglio è ovviamente impossibile, ma quel che conta è avere una prima panoramica delle forze in campo. Le favorite alla vittoria finale sembrano due: Reggiana ed Entella. Formazioni dagli organici ricchi di giocatori che hanno già vinto campionati di C e militato in Serie B. La Reggiana ha preso il talentuoso portiere del Parma Turk e il ds Goretti scommette fortemente sul portoghese Muhamed Varela Djamanca, pescato in Serie D (Gladiator). L'ex Rimini Zamparo attende il prolungamento del contratto mentre al suo fianco c'è l'atteso ritorno di Lanini. L'Entella ha aggiunto qualità con Tascone e Clemenza, mentre in avanti punta sull'ex Ancona Faggioli. Potrebbe però partire Magrassi, cercato da un paio di club di Serie B.



Come terzo incomodo, c'è la forte candidatura del Cesena, che dopo Corazza vuole rinforzare l'attacco con Ferrante della Ternana. Le partenze di Bortolussi e Pierini sono state pesanti, ma con gli ultimi arrivi la formazione titolare è decisamente da primo posto. Tuttavia il neo allenatore bianconero Toscano, rispetto a Diana e Volpe, ha forse meno risorse da pescare in panchina.



L'Ancona sta lavorando a fari spenti, ma piace in particolare il terzetto di centrocampo, con Simonetti e Prezioso ad affiancare il regista Gatto, ex Santarcangelo, reduce dalla promozione in B con il Sud Tirol. Tutto nuovo anche l'attacco: Petrella e Di Massimo sulle fasce a supporto di Spagnoli. Ma le partenze di Faggioli e Sereni rischiano di essere piuttosto pesanti. Il Siena punta sull'ex Lucchese Pagliuca in panchina, che ha avuto il "fedelissimo" Belloni per la trequarti. Da sciogliere il nodo dell'attacco: Paloschi potrà garantire i gol promozione? In casa Piacenza la conferma di Cesarini è una cambiale in bianco per una stagione di relativa tranquillità. In Emilia si lavora tanto sugli under. L'esterno 2001 ex Cremonese Zunno potrebbe essere una piacevole sorpresa.



Del Rimini abbiamo già parlato approfonditamente. Sul fronte sorprese, attenzione al Gubbio, affidato a un allenatore esperto in promozioni: Piero Braglia. L'ex Inter Di Gennaro tra i pali, l'ex Lucchese Corsinelli sulla destra, ma soprattutto Mbakogu come terminale offensivo, un giocatore voluto fortemente dal suo allenatore per completare il reparto a tre in cui spicca il gioiellino Arena.



Al Fiorenzuola serve un regista di centrocampo e servirebbe un attaccante con qualche gol in più in canna di Scardina e Mastroianni. Sugli esterni offensivi invece mister Tabbiani ha molte scelte: stuzzica in particoalre il nome di Mattia Morello, ex Pergolettese. La Carrarese sta facendo un mercato di basso profilo puntando soprattutto sui giovani. Ma senza innesti di peso l'obiettivo sarà solamente una salvezza tranquilla. In casa Vis Pesaro Sassarini promette mirabilie dal punto di vista tattico, davanti ci sono sempre Gucci e Cannavò, centrocampo invece da ricostruire completamente, attorno all'ex Entella Di Paola.



Le altre invece sono destinate tutte a soffrire, quanto meno se non dovessero esserci scossoni dal calciomercato. Tante rose sono ancora incomplete, ma i direttori sportivi non hanno certamente i portafogli gonfi di denaro. Si lavora di fantasia e di idee. Tuttavia difficilmente si avranno grossi cambiamenti in questa "griglia" di fine luglio. Più probabile qualche sorpresa quando saranno ufficializzati i gironi.