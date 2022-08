Novafeltria Calcio al via nel segno della continuità: la rosa

Sport

Novafeltria

| 12:53 - 02 Agosto 2022

L'allenatore Giorgi e Filippo Baldinini.



di Riccardo Giannini



La conferma sulla panchina di Giorgi è stato il vero colpo di mercato del Novafeltria. L'allenatore ha guidato i gialloblu a una salvezza senza patemi nello scorso campionato di Promozione, ottenendo ottimi risultati a livello di valorizzazione della rosa. L'ossatura della squadra è stata praticamente confermata: al momento, rispetto all'undici titolare della passata stagione, ci sono due sostanziali novità. Tra i pali, partito Andreani (giocherà nell'Eccellenza marchigiana), è arrivato Golinucci dalla Due Emme. L'attacco, orfano di Boschetti, trova il centravanti di peso che era mancato nella passata stagione: Pietro Collini. La rosa, che deve essere completata con l'arrivo di un secondo portiere e con altri tre innesti (la società è al lavoro per definire il tutto entro ferragosto), registra a centrocampo l'arrivo di Davide Fabbri dal Pietracuta. La società gialloblu ha guardato anche alle categorie inferiori, pescando Valdifiori dal Perticara e Gambuti dall'Athletic Poggio; in più si registra il gradito ritorno di Tommaso Raffelli, novafeltriese doc cresciuto nel vivaio. Sul fronte under, Giorgi ha già certezze: Alpino e Frihat hanno già una buona esperienza in categoria, il 2003 Andrea Pavani si disimpegna con profitto su entrambe le fasce, il pari età Matteo Crociani è recuperato da un problema fisico alla spalla. Il 2002 Radici lo scorso anno è stato tra le rivelazioni del girone: un giocatore oramai recuperato dal punto di vista mentale e fisico. La presenza di Collini al suo fianco, nel reparto d'attacco, non può che esaltarne le qualità nel gioco in profondità e il fiuto del gol già mostrato agli esordi da baby prodigio.



LA ROSA



Portieri: Burioni Giovanni (2005, confermato), Golinucci Enrico (1994, Due Emme).



Difensori: Alpino Luca (2004, confermato), Amadei Alessandro (1996, confermato), Bindi Emanuele (1999, confermato), Cappello Daniel (1999, confermato), Ceccaroni Federico (1991, confermato), Pavani Andrea (2003, confermato), Sartini Enea (2001, confermato), Soumahin Aime Joaquin (1998, confermato), Valdifiori Daniele (2001, Perticara).



Centrocampisti: Baldinini Filippo (1987, confermato), Crociani Alessio (1999, confermato), Fabbri Davide (1999, Pietracuta), Frihat Aymane (2004, confermato), Mahmutaj Romeo (1998, confermato), Toromani Kledi (2000, confermato).



Attaccanti: Collini Pietro (1989, Fratta Terme), Crociani Matteo (2003, confermato), Gambuti Filippo (1994, Athletic Poggio), Radici Thomas (2002. confermato), Raffelli Tommaso (1991, San Sisto), Vivo Matteo (2000, confermato).



Aggregati dalla Juniores: Grazia (2006, p), Agostini F. (2006, d), Lapenta (2005), Cima (2003, d), Ugolini (2004, c), Antonini (2005, c), Agostini (2003, a)