Pietracuta Calcio, ecco la rosa che affronterà il campionato di Eccellenza

| 07:52 - 26 Luglio 2022

Giacobbi, uno dei neo acquisti, con il ds Sandro Conti.



di Riccardo Giannini



L'estate 2022 passerà alla storia, meteorologicamente parlando, come la prima o la seconda estate più calda di sempre. A Pietracuta in realtà non serve fare riferimento al termometro: l'estate (sportiva) è caldissima e c'è tanta attesa per lo storico esordio nel campionato di Eccellenza. La società rossoblu, con un progetto di ampio respiro, ha progressivamente alzato l'asticella. Il ds Conti non è solo un abile stratega di mercato, ma è attento anche alle strategie comunicative. Però qualche anno fa, quando si prospettava la partecipazione della squadra rossoblu ai playoff per l'Eccellenza, era sincero e non faceva pretattica, quando affermava che il Pietracuta non potesse ambire alla partecipazione al campionato di categoria superiore. La squadra non era pronta per quello step: ora sì, anche se i rossoblu dovranno giocare ogni partita con il coltello dai denti, potendo contare anche sul sostegno di una numerosa e calorosa tifoseria. La salvezza nel campionato di Eccellenza avrebbe un valore inestimabile e la società ne è pienamente consapevole. Sul mercato si sono fatti pochi, ma mirati innesti: tra i pali il 2004 sammarinese Pietro Amici, in difesa il gradito ritorno a casa del pietracutese Davide Giacobbi, che con Savignanese e Forlì ha calcato i campi della serie D, a centrocampo Filippo Fabbri, giocatore dalla lunga militanza in Eccellenza, con trascorsi anche nel Rimini di Giorgio Grassi. In attacco Conti ha pescato nel campionato di Promozione, puntando su due giocatori di qualità quali Bellavista e Gregori. Il confermatissimo Luca Fregnani ha dunque ampia facoltà di scelta e dovrebbe ripartire dal 4-3-3, affidando il ruolo di perno della mediana a Evaristi o Francesco Fabbri. La squadra intanto ha iniziato ieri (lunedì 25 luglio) la preparazione: prima amichevole il 3 agosto a Cervia contro un'avversaria di lusso, il Ravenna. Il 6 agosto al Bindi di Pietracuta arriva un'altra formazione di Serie D, la Sammaurese. Il 10 agosto a Misano sfida al Tre Penne, tre giorni dopo a Gabicce contro la squadra di casa. Mercoledì 17 agosto Cosmos - Pietracuta, mentre il 20 agosto l'undici di Fregnani saggerà le qualità del rinnovato Sant'Ermete. Infine mercoledì 24 agosto ultima amichevole prima del campionato, avversario il Cervia.



LA ROSA



Portieri: Amici Pietro (2004, Tre Fiori), Lasagni Diego (1992, confermato), Leardini Nicholas (1996, conf).



Difensori: Bondi Marco (2004, conf), Contadini Andrea (2002, conf), Fabbri Federico (2001, conf), Giacobbi Davide (2000, Forlì), Giannini Gabriele (2004, San Marino Academy), Lessi Stefano (1990, conf), Masini Federico (1991, conf), Stavola Amedeo (2003, conf).



Centrocampisti: Argenziano Tommaso (2004, Victor San Marino), Cobo Marko (2004, conf), Faeti Alessandro (2002, conf), Evaristi Marco (2000, conf), Fabbri Filippo (1995, Tropical Coriano), Fabbri Francesco (1993), Pavani Matteo (2003, conf), Tosi Luca (1992, conf), Zannoni Samuele (2002, conf).



Attaccanti: Bellavista Matteo (1994, Bellaria Igea Marina), Fratti Giani (1986, conf); Galli Riccardo (2003, conf), Gregori Emanuele (1995, conf), Louati Kalil (1999, conf), Tomassini Fabio Ramon (1996, conf).